Quei valori che fanno l' identità europea

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'evento di Atreju ha suscitato opinioni divergenti e sorprendenti, mettendo in discussione le percezioni comuni sull'identità europea. Mentre alcuni osservatori hanno espresso sorprese, le reazioni sono state divise, soprattutto tra gli esponenti della sinistra, che si sono confrontati con giudizi contrastanti su valori e tradizioni rappresentati dall'iniziativa.

quei valori che fanno l identit224 europea

© Ilgiornale.it - Quei valori che fanno l'identità europea

La festa di Atreju ha spiazzato i giudizi di molti osservatori, in specie della sinistra, che si sono divisi tra due critiche paradossalmente opposte. La prima, "questa destra non ha cultura" è visibilmente frutto di acrimonia propagandistica e non vale la pena di dargli peso. La seconda, più rilevante, è che i valori esibiti dal partito di Meloni, "Dio, patria, famiglia" lo collocano in un universo estraneo al pensiero democratico. Magari affine al clericalismo reazionario o, addirittura, al nazionalismo mussoliniano. La contestazione è pungente: ma siamo sicuri che sia anche fondata? Non sembra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: La Commissione Europea vuole sapere da Apple, Google, Microsoft e Booking cosa fanno per evitare le truffe online

Leggi anche: A Telese "Libertà", la tre giorni di Forza Italia su valori e identità

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.