Quei valori che fanno l' identità europea

L'evento di Atreju ha suscitato opinioni divergenti e sorprendenti, mettendo in discussione le percezioni comuni sull'identità europea. Mentre alcuni osservatori hanno espresso sorprese, le reazioni sono state divise, soprattutto tra gli esponenti della sinistra, che si sono confrontati con giudizi contrastanti su valori e tradizioni rappresentati dall'iniziativa.

© Ilgiornale.it - Quei valori che fanno l'identità europea La festa di Atreju ha spiazzato i giudizi di molti osservatori, in specie della sinistra, che si sono divisi tra due critiche paradossalmente opposte. La prima, "questa destra non ha cultura" è visibilmente frutto di acrimonia propagandistica e non vale la pena di dargli peso. La seconda, più rilevante, è che i valori esibiti dal partito di Meloni, "Dio, patria, famiglia" lo collocano in un universo estraneo al pensiero democratico. Magari affine al clericalismo reazionario o, addirittura, al nazionalismo mussoliniano. La contestazione è pungente: ma siamo sicuri che sia anche fondata? Non sembra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: La Commissione Europea vuole sapere da Apple, Google, Microsoft e Booking cosa fanno per evitare le truffe online Leggi anche: A Telese "Libertà", la tre giorni di Forza Italia su valori e identità Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Poesia in dialetto Salentino del giorno di Il Salento in Svizzera Il Natale di una volta... era un Natale in cui uno dei valori principali era la condivisione. Quei tempi non erano affatto semplici, e forse, sicuramente, oggi abbiamo più cose, ma meno momenti. - facebook.com facebook Dov'eri quando quei valori e quella storia venivano stuprati, nel 2006 Dove sei, ogni qualvolta quella stessa storia viene infangata a mezzo stampa e da processi farsa a comando Hai letto il fogliettino,bravo. Ma tu dove sei quando c'è davvero da onorare qu x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.