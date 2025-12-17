Quei maglioni delle commedie romantiche che ci fanno ancora innamorare

I maglioni delle commedie romantiche sono diventati simboli di tenerezza e nostalgia. Dai classici come Harry ti presento Sally… al knitwear come linguaggio narrativo, questi capi vestono le storie d’amore e suscitano emozioni. Perché, anche oggi, tornare a quei film e a quei look ci permette di riscoprire sentimenti autentici e un tocco di magia.

