Quei grandi tralicci nel mirino dei residenti

A San Benedetto, in via Bianchi, due imponenti tralicci dell'alta tensione si ergono nel mezzo della strada, dividendo le carreggiate. Da decenni, i residenti della zona manifestano preoccupazioni e proteste riguardo alla presenza di queste strutture, sollevando questioni di sicurezza e impatto ambientale.

In via Bianchi, a San Benedetto, in mezzo alla strada, a dividere le carreggiate, ci sono due grandi tralicci dell’alta tensione, da decenni al centro di lamentele dei residenti. Quello più ad est, è delimitato da una sorta di vasca di cemento armato alta oltre un metro che è diventata una discarica ricoperta di rovi, erba muraria e vegetazione secca. In mezzo, probabilmente vi sono stati gettati rifiuti e materiali di varia natura, ora soffocati dalle erbacce: in superfice si intravvede anche un passeggino nero da bicicletta. E’ vero che non si tratta di una zona turistica, ma i residenti, che già devono convivere sotto i cavi dell’alta tensione che passano accanto alle loro case, con due tralicci che invadono la strada, per i quali è stato ormai assodato che non si può fare nulla per spostarli, meriterebbero almeno un po’ di considerazione sotto l’aspetto della pulizia e del decoro. Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Paragon, cosa intende fare la politica, ora che i grandi nomi della finanza sono finiti nel mirino del software spia

Leggi anche: Marcello (FdI): “Una delle più grandi offese ai medici di famiglia. La Regione ritiri subito quei manifesti"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Frasca Verde a Lauco è uno di quei ristoranti che danno lustro a tutto l'Alto Friuli, sono veramente felice abbia riaperto e sono certo che la nuova gestione ci darà grandi soddisfazioni. Complimenti a Emanuele e Katherina Adami e Veronica per l'iniziativa i - facebook.com facebook