Quei 42 milioni? Il prezzo del silenzio pagato da Berlusconi Così Marcello Dell’Utri rischia un nuovo processo

Un nuovo procedimento potrebbe coinvolgere Marcello Dell’Utri e sua moglie Miranda Ratti, accusati di aver ricevuto 42 milioni di euro, presumibilmente come pagamento silenzioso da parte di Silvio Berlusconi. La vicenda, che si è spostata da Firenze a Milano, mette in discussione rapporti finanziari e possibili illeciti legati all’ex senatore e all’ex premier.

© Ilgiorno.it - Quei 42 milioni? "Il prezzo del silenzio pagato da Berlusconi". Così Marcello Dell'Utri rischia un nuovo processo Milano – Un procedimento "rimbalzato" da Firenze a Milan o, con al centro 4 2 milioni di euro versati da Silvio Berlusconi: l'ex senatore 84enne Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti rischiano di finire a processo, dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Milano. Ieri si è aperta l'udienza preliminare, rinviata a fine gennaio dalla gup Giulia Marozzi, nell'ambito di un procedimento che dal capoluogo toscano era stato trasferito a Milano per competenza territoriale accogliendo l'eccezione sollevata dagli avvocati Francesco Centonze e Filippo Dinacci, difensori dell'ex manager di Publitalia e amico di Berlusconi.

