Quattro premi da 3.500 euro per le migliori idee | riparte il premio Cna per i nuovi imprenditori

Riparte la quarta edizione del Premio Cna Creaimpresa Lab – Imprenditori di domani, promosso da Cna Forlì-Cesena con la collaborazione della Camera di commercio della Romagna e La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese. L'iniziativa assegna quattro premi da 3.500 euro alle migliori idee imprenditoriali, con il patrocinio delle amministrazioni locali.

Giunge alla quarta edizione il Premio Cna Creaimpresa Lab – Imprenditori di domani, promosso da Cna Forlì-Cesena in collaborazione con la Camera di commercio della Romagna e La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese, che gode del patrocinio unanime da parte di tutte le amministrazioni locali del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

