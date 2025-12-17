Quattro premi da 3.500 euro per le migliori idee | riparte il premio Cna per i nuovi imprenditori
Riparte la quarta edizione del Premio Cna Creaimpresa Lab – Imprenditori di domani, promosso da Cna Forlì-Cesena con la collaborazione della Camera di commercio della Romagna e La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese. L'iniziativa assegna quattro premi da 3.500 euro alle migliori idee imprenditoriali, con il patrocinio delle amministrazioni locali.
Giunge alla quarta edizione il Premio Cna Creaimpresa Lab – Imprenditori di domani, promosso da Cna Forlì-Cesena in collaborazione con la Camera di commercio della Romagna e La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese, che gode del patrocinio unanime da parte di tutte le amministrazioni locali del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Porto, Di Sarcina: "Nuovi investimenti per 160 milioni di euro e quattro banchine di ultima generazione"
Leggi anche: I migliori nuovi prodotti di bellezza da provare subito
Moto d’epoca: le maxi a meno di 5000 euro che sono un affare irresistibile.
Lotto: tre quaterne e un ambo secco premiano con vincite per oltre 442.000 euro - Il concorso di venerdì scorso del Lotto ha regalato premi molto importanti a vincitori di varie località d’Italia. agimeg.it
Vincita di 100mila euro al 10eLotto giocando 3 euro: il tagliando fortunato acquistato alla ricevitoria di Borgo San Gottardo - Serata fortunata con il 10eLotto, che nell’ultima estrazione ha distribuito premi importanti in diverse regioni italiane, per un totale di oltre 250mila euro vinti soltanto con i quattro premi più ... ilgazzettino.it
Premiate quattro associazioni : "sostenibili" - A consegnarli, con la prima edizione di un Bando di concorso appositamente dedicato, è stata sabato, Nocera ... lanazione.it
BAULE OMAGGIO da SUPERCELL shorts
Assegnate le benemerenze civiche, sette premi individuali di cui quattro sono andati alla memoria. In prima fila le associazioni socio-culturali Consenso e Vivere il Palazzo con il Giardino Arese-Borromeo. - facebook.com facebook
#ESGIdentityAwards2025, quattro premi per @Schroders Leggi l'articolo sul nostro sito: eticanews.it/esg-identity-a… Ascolta l'intervista all'interno dell'articolo #ESGIdentityAwards #ESGIdentity #saloneSRI #saloneSRI2025 #ESGIAMA #ESGIAMA2 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.