Durante i Mondiali del 2026, quattro nazionali potrebbero disputare le partite senza il supporto dei propri tifosi a causa di restrizioni imposte da Donald Trump. Oltre a Iran e Haiti, anche Senegal e Costa d'Avorio potrebbero trovarsi prive di pubblico straniero, influenzando l'atmosfera e il sostegno durante la prestigiosa competizione internazionale.

Oltre a Iran e Haiti, anche Senegal e Costa d'Avorio rischiano di non avere tifosi al seguito durante i Mondiali del 2026. Le restrizioni imposte da Trump sono durissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Trump e i Mondiali 2026, ora Donald ama il soccer: “Il calcio è il vero football”

Leggi anche: Donald Trump pensa di cambiare sede alle partite dei Mondiali 2026: “Motivi di sicurezza”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

CRISTIANO RONALDO marocchino mi firma la maglia

Quattro nazionali non avranno tifosi ai Mondiali 2026: Donald Trump ha imposto restrizioni ferree - Oltre a Iran e Haiti, anche Senegal e Costa d'Avorio rischiano di non avere tifosi al seguito durante i Mondiali del 2026 ... fanpage.it