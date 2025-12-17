Quattro nazionali non avranno tifosi ai Mondiali 2026 | Donald Trump ha imposto restrizioni ferree
Durante i Mondiali del 2026, quattro nazionali potrebbero disputare le partite senza il supporto dei propri tifosi a causa di restrizioni imposte da Donald Trump. Oltre a Iran e Haiti, anche Senegal e Costa d'Avorio potrebbero trovarsi prive di pubblico straniero, influenzando l'atmosfera e il sostegno durante la prestigiosa competizione internazionale.
Oltre a Iran e Haiti, anche Senegal e Costa d'Avorio rischiano di non avere tifosi al seguito durante i Mondiali del 2026. Le restrizioni imposte da Trump sono durissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
