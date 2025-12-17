Quasi 1 giovane su 2 guida utilizzando lo smartphone | con l’educazione stradale i comportamenti a rischio si riducono
Quasi un giovane su due si mette alla guida con lo smartphone in mano, aumentando i rischi sulla strada. L’educazione stradale si rivela fondamentale per promuovere comportamenti più sicuri, riducendo distrazioni, stanchezza e eccesso di velocità. Investire nella formazione può fare la differenza, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti e tutelando le nuove generazioni.
Distrazione, stanchezza, eccesso di velocità, uso dello smartphone alla guida: la sicurezza stradale continua ad essere un tema abbastanza critico nelle nuove generazioni. Un certo tipo di educazione stradale, quella svolta con esperti, vittime di incidenti stradali e loro familiari, può avere benefici sia nel breve che nel lungo termine. GUIDA ED EDUCAZIONE STRADALE- Circa 2.100 . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche: Quasi un giovane su due guida (ancora) usando lo smartphone: ma quando si fa educazione stradale i comportamenti a rischio si riducono
Leggi anche: Educazione stradale: quasi il 50% dei giovani guida usando lo smartphone, ma l’80% cambia comportamento dopo gli incontri formativi
ASPI, Osservatorio Non Chiudere gli Occhi: quasi un giovane su due guida con lo smartphone; Inclusione, autonomia e qualità della vita, investiti quasi 2 milioni di euro per interventi dedicati ai giovani con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico; Depressione e male di vivere: quasi tremila giovani seguiti dall'Ulss 2; Giovani veneti: per loro lavorare è… Instagram.
Quasi 1 giovane su 2 guida ancora usando il telefono - Distrazione, stanchezza, eccesso di velocità, uso dello smartphone alla guida: tra le nuove generazioni la sicurezza stradale continua a essere un tema critico. ansa.it
Uso smartphone alla guida, dati choc in Italia: 1 giovane su 2 guarda il cellulare - net, un giovane su due in Italia guida guardando il telefonino: ecco tutti i numeri che sono emersi. auto.everyeye.it
La Nonna è M0rta
Scomparsa Angelica Causil, un mese di silenzio e domande aperte: È passato quasi un mese dalla sparizione di Angelica Causil, giovane donna trans di origine colombiana che viveva e lavorava a Rende. L’ultimo contatto con la famiglia risale al 25 novemb - facebook.com facebook
Quasi un giovane su due guida (ancora) usando lo smartphone ilsole24ore.com/art/quasi-giov… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.