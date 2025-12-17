Quasi 1 giovane su 2 guida utilizzando lo smartphone | con l’educazione stradale i comportamenti a rischio si riducono

Quasi un giovane su due si mette alla guida con lo smartphone in mano, aumentando i rischi sulla strada. L’educazione stradale si rivela fondamentale per promuovere comportamenti più sicuri, riducendo distrazioni, stanchezza e eccesso di velocità. Investire nella formazione può fare la differenza, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti e tutelando le nuove generazioni.

Distrazione, stanchezza, eccesso di velocità, uso dello smartphone alla guida: la sicurezza stradale continua ad essere un tema abbastanza critico nelle nuove generazioni. Un certo tipo di educazione stradale, quella svolta con esperti, vittime di incidenti stradali e loro familiari, può avere benefici sia nel breve che nel lungo termine.

