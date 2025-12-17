Quarta Repubblica sparata di Romano | Meloni ha paura Zittito da Mollicone

Durante una puntata di Quarta Repubblica, si è acceso un acceso confronto tra Paolo Romano e Federico Mollicone. Romano ha dichiarato che Meloni avrebbe paura, suscitando un acceso scambio di opinioni tra i due ospiti, entrambi protagonisti di schieramenti politici differenti.

© Liberoquotidiano.it - Quarta Repubblica, sparata di Romano: "Meloni ha paura". Zittito da Mollicone Scontro a Quarta Repubblica tra Paolo Romano, consigliere regionale in Lombardia in quota Pd, e Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia. Il tema di scontro, all’interno del programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Nicola Porro, è l’operato del governo di Giorgia Meloni, il cui bilancio è stato tracciato nell’annuale kermesse di Atreju. Se l’opposizione lamenta una crisi del lavoro, Mollicone la demolisce con i dati: “Siete dei falsificatori di dati, avete dato una lettura con Schlein assolutamente falsa. Tutti i dati dimostrano che con il governo Meloni i salari sono risaliti del 3,9%. Liberoquotidiano.it Leggi anche: Quarta Repubblica, Senaldi contro la sinistra italiana: "Unica al mondo", c'è da aver paura del Pd Leggi anche: Quarta Repubblica: clima d’odio tra Meloni e Schlein nella puntata di stasera Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Polizia arresta Maranza a Roma A Quarta Repubblica la figlia del vigilante arrestato per aver sparato a un rapinatore - Domani sera, lunedì 20 ottobre, nuovo appuntamento con "Quarta Repubblica", il talk show dedicato all'attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro. affaritaliani.it La telefonata in esclusiva a "Quarta Repubblica" - facebook.com facebook "Per me è una perizia fatta benissimo che chiarisce alcuni punti, però mette paletti tipo che non si può sapere se è un tocco diretto o indiretto." #Palmegiani #Garlasco #quartarepubblica x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.