Quarta Repubblica Senaldi contro la sinistra italiana | Unica al mondo c' è da aver paura del Pd

Nel dibattito politico italiano, le posizioni della destra e della sinistra si scontrano spesso su temi di sicurezza e immigrazione. In questo contesto, le dichiarazioni di Senaldi sulla presunta unicità della Quarta Repubblica e le tensioni con il Pd si inseriscono in un quadro complesso. Nel frattempo, la vicenda dell'imam torinese Mohamed Shahin, tornato in libertà, aggiunge un ulteriore elemento di discussione.

L'imam di Torino, Mohamed Shahin, detenuto nel Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta, è tornato in libertà. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Torino. L'uomo non è stato ritenuto dai giudici come "soggetto pericoloso" e non potrà essere costretto a lasciare l’Italia. Un avvenimento che ha scatenato le ire del governo e di Giorgia Meloni. Se ne discute a 4 di Sera, programma di approfondimento e di attualità di Rete 4. In studio c’è Pietro Senaldi, condirettore di Libero, che si scaglia contro l’opposizione: “Io non riesco a capire la nostra sinistra, che è l'unica sinistra al mondo a favore dell' immigrazione illegale. Liberoquotidiano.it

