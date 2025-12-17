Ogni anno, migliaia di persone desiderano acquistare una casa nel cuore di Milano, ma solo una piccola percentuale riesce a concretizzare il sogno. Nel 2024, le ricerche di immobili in centro sono state circa 40.000, mentre le transazioni effettive sono state meno di 1.400. Un dato che evidenzia le sfide del mercato immobiliare milanese.

Nel 2024 ci sono state 40mila ricerche per case in centro, ma solo 1394 persone hanno comprato. A Fanpage.it alcuni acquirenti hanno raccontato perché stati costretti a spostarsi in periferia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Cercano di rubare 245 euro di vestiti da un negozio in centro a Milano: arrestati

Leggi anche: Rubano a casa dell’ex primo ballerino della Scala di Milano Giuseppe Carbone: arrestata una banda

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sbriser SPAVENTA Sua SORELLA

Quarantamila persone all’anno cercano casa in centro a Milano, ma meno di 1400 riescono davvero a comprarla - Se ne sono accorte quelle 40mila persone che nel 2024, secondo il centro studi Gromia, hanno cercato casa sui siti immobiliari all’interno della ... fanpage.it