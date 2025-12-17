Quanto ha guadagnato Messi per tre giorni in India | cifra mostruosa c'è anche un orologio pazzesco

Leo Messi ha concluso un breve ma ricco tour in India, attirando l’attenzione con la sua presenza e uno stile di vita da star. In soli tre giorni, il suo valore si è tradotto in una cifra astronomica, dimostrando ancora una volta il potere del suo nome. Un’occasione perfetta per mostrare anche un orologio esclusivo, simbolo di lusso e successo.

Leo Messi ha concluso un tour in India di soli tre giorni, in cui non ha fatto sostanzialmente nulla se non mostrarsi: in cambio ha ricevuto un compenso altissimo. Inoltre il figlio dell'uomo più ricco del Paese gli ha fatto un regalino.

