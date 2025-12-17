L'articolo analizza il costo attuale dell'energia elettrica nel mercato libero italiano, focalizzandosi sul Prezzo Unico Nazionale (PUN). Verranno esplorati i fattori che influenzano il prezzo e le dinamiche di mercato, offrendo una panoramica chiara e aggiornata sulla situazione energetica nel paese.

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Al 17 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 135,72 euroMWh, pari a 0,1357 eurokWh. Questo valore rappresenta il costo medio dell’energia scambiata sulla borsa elettrica nazionale, prima di tasse, oneri e costi di commercializzazione applicati dalle compagnie fornitrici ai clienti finali. Nel mercato libero, i fornitori possono proporre offerte a prezzo fisso o variabile, spesso indicizzate proprio al PUN. Negli ultimi mesi, il prezzo all’ingrosso ha mostrato una certa volatilità, con valori che oscillano tra 0,10 e 0,17 eurokWh a seconda del periodo, riflettendo le dinamiche di domanda, offerta e le condizioni internazionali dei mercati energetici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Oggi da Chianale Costa Ciabert - facebook.com facebook