Quando piove si riversano acque nere in via Stazione

Ogni volta che piove, via Stazione a Giampilieri Marina si trasforma in un fiume di acque nere, creando disagi e preoccupazioni tra residenti e commercianti. La segnalazione di un commerciante locale evidenzia una problematica ricorrente che necessita di interventi tempestivi per tutelare la sicurezza e la qualità della vita nella zona.

