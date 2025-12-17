Quando piove si riversano acque nere in via Stazione
Ogni volta che piove, via Stazione a Giampilieri Marina si trasforma in un fiume di acque nere, creando disagi e preoccupazioni tra residenti e commercianti. La segnalazione di un commerciante locale evidenzia una problematica ricorrente che necessita di interventi tempestivi per tutelare la sicurezza e la qualità della vita nella zona.
"In via Stazione a Giampilieri marina ogni volta che piove ci sono riversamenti di acque nere sulla strada": è quanto viene segnalato alla nostra redazione da un commerciante della zona. "Nel 2007 è stato fatto un bypass che passa per la via stazione dove le acque bianche vengono riversate nelle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
