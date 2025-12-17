Quando partono Paris e gli azzurri nella discesa di Val Gardena 2025 | n di pettorale orari esatti tv

Giovedì 18 dicembre, a Val Gardena, si svolge la prima discesa libera maschile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Paris e gli azzurri sono pronti a sfidarsi sulla celebre pista Saslong, con partenza prevista alle ore 11:30. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati italiani l’opportunità di vivere da vicino l’emozione di questa prestigiosa competizione.

© Oasport.it - Quando partono Paris e gli azzurri nella discesa di Val Gardena 2025: n. di pettorale, orari esatti, tv Giovedì 18 dicembre andrà in scena la prima discesa libera maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondov vdi sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla Saslong, dove gli atleti si sfideranno nel recupero dell'evento cancellato qualche settimana fa a Beaver Creek. Appuntamento alle ore 11.45, l 'Italia cercherà il risultato di lusso soprattutto con Dominik Paris, che sogna il colpaccio di fronte al proprio pubblico. Saranno al via anche Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che ora partono gli italiani nella discesa della Val Gardena.

