Quando le canzoni raccontano il malessere | dal ’68 alla Gen Z

Il libro appena pubblicato esplora come le canzoni italiane abbiano rappresentato il malessere giovanile nel tempo, dal ’68 fino alla Generazione Z. Attraverso analisi e testimonianze, l’opera mette in luce un fenomeno spesso trascurato, rivelando come la musica sia stata un veicolo di espressione e protesta per le nuove generazioni.

Un libro appena pubblicato prova a leggere, senza scorciatoie, ciò che spesso resta ai margini: il disagio dei giovani raccontato dalla canzone italiana. Si intitola Musica italiana e disagio giovanile nei linguaggi del Sessantotto e della Generazione Z ed è firmato da Marco Cignoli, mettendo a confronto Sessantotto e Generazione Z.

