L'articolo esplora il significato e il valore dei simboli attraverso il caso della statua di Porto Alegre, evidenziando come spesso le rappresentazioni simboliche possano rivelarsi illusioni o strumenti di manipolazione. Analizzando questa vicenda, si riflette sulla natura effimera e talvolta ingannevole dei simboli e delle metafore nella società contemporanea.

© Ilfoglio.it - Quando la libertà cade: la statua di Porto Alegre e la farsa dei simboli

Simboli e metafore sono probabilmente cianfrusaglie sopravvalutate, in ogni epoca e a tutte le latitudini. Però bisogna ammettere che il loro culto, e le loro vicissitudini, a volte fanno molto ridere. Ad esempio la Statua della Libertà (replica) di Porto Alegre in Brasile alta 24 metri: è caduta per un colpo di vento (c’è un video su Repubblica, come faremo senza? Elkann ripensaci!). La storia delle statue tirate giù oggi va un po’ meno di moda, persino nelle Americhe, ma c’è stato un periodo che se non avevi il tuo piedistallo da piallare eri quantomeno un colonialista. Comunque, la copia della Libertà è venuta giù senza fiatare, come un ideale novecentesco. Ilfoglio.it

Leggi anche: 15 novembre: la statua della Madonna dello Schiavo ritrovata in Tunisia, portò la libertà a un intero popolo

Leggi anche: Cade la Statua della Libertà (ma è brasiliana). Il cedimento per il forte vento – Il video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Quando la libertà cade: la statua di Porto Alegre e la farsa dei simboli - La replica della Statua della Libertà che crolla nella città brasiliana non è solo una questione di meteo, ma il perfetto simbolo di un'epoca che gioca con le metafore e le ideologie finché non arriva ... ilfoglio.it