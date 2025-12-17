Quando la divisa incontra il sorriso | Natale in anticipo con i carabinieri nel reparto di Pediatria | FOTO

Durante il periodo natalizio, i carabinieri hanno visitato il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, portando momenti di gioia e conforto ai piccoli pazienti. L’iniziativa ha coinvolto le forze dell’ordine in un gesto di vicinanza e solidarietà, creando un’atmosfera di calore e speranza nelle corsie ospedaliere.

