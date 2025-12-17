Quando iniziano i saldi invernali il calendario regione per regione

L'inizio dei saldi invernali 2026 è imminente, con il countdown già avviato. Secondo Confcommercio, la maggior parte delle regioni italiane aprirà le vendite scontate sabato 3 gennaio. Le date variano leggermente da regione a regione, ma l'appuntamento con gli sconti è ormai alle porte, offrendo opportunità di shopping e risparmio per i consumatori.

Quando iniziano i saldi invernali 2026. Conto alla rovescia per l'arrivo degli sconti nei negozi. Come scrive Confcommercio sul suo sito la data di inizio dei saldi invernali è fissata per sabato 3 gennaio 2026 nella maggior parte delle regioni italiane. Fanno eccezione la Valle d'Aosta. Saldi invernali dal 3 gennaio al 4 marzo 2026 - In linea con le decisioni assunte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Regione Umbria conferma la data di avvio dei saldi invernali 2026, fissata ...

Quando iniziano e quanto durano i saldi invernali 2026 - Le date per quello che riguarda Genova e la Liguria, ma anche quelle (diverse) di Piemonte, Lombardia e Toscana, mete dello shopping di genovesi e liguri ... genovatoday.it

