Quali dinosauri camminavano nel sito dello Stelvio e perché è così importante | la spiegazione del paleontologo

In questi giorni è stata annunciata la scoperta della "valle dei dinosauri", uno spettacolare sito paleontologico nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio con migliaia di impronte fossili. Il paleontologo Filippo Bertozzo racconta a Fanpage.it quali animali passeggiavano qui 210 milioni di anni fa e perché è una scoperta molto importante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

