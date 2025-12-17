Quali dinosauri camminavano nel sito dello Stelvio e perché è così importante | la spiegazione del paleontologo

Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, la recente scoperta della

In questi giorni è stata annunciata la scoperta della "valle dei dinosauri", uno spettacolare sito paleontologico nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio con migliaia di impronte fossili. Il paleontologo Filippo Bertozzo racconta a Fanpage.it quali animali passeggiavano qui 210 milioni di anni fa e perché è una scoperta molto importante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

