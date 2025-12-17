Putin | prenderemo territori con la forza

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che, in assenza di un impegno concreto da parte dell'Ucraina e dei suoi alleati nelle negoziazioni di pace, Mosca potrebbe utilizzare mezzi militari per recuperare le proprie terre storiche. La dichiarazione si inserisce nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina, con tensioni e minacce di escalation.

14.00 Il presidente russo Putin ha detto che se l'Ucraina e i suoi alleati "rifiuteranno di impegnarsi in discussioni concrete" sulla pace, Mosca otterrà "con mezzi militari la liberazione delle sue terre storiche". Putin comunque ha detto che "la Russia spera in un dialogo con l'Europa, ma è improbabile che avvenga con gli attuali leader".Ma non attaccheremo mai Europa. Il capo delle Forze armate ucraine,Syrskyi,ha avvertito che la Russia "ha già ammassato oltre 700mila soldati".

Guerra Ucraina, Putin: «Senza negoziati concreti, prenderemo territori con la forza». Von der Leyen: «Ue sia pronta combattere guerra ibrida» - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che se l'Ucraina e i suoi alleati occidentali «rifiuteranno di impegnarsi in discussioni concrete» nell'ambito delle trattative di pace, Mosca conquiste ... ilmessaggero.it

Putin, 'se non ci sono negoziati concreti, prenderemo i territori con la forza' - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha affermato che se l'Ucraina e i suoi alleati occidentali "rifiuteranno di impegnarsi in discussioni concrete" nell'ambito delle trattative di pace, Mosca conquis ... msn.com

News - Putin in India, droni su Russia e lavvertimento di Macron. Cosa rischia lEuropa 5122025

