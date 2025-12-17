Putiniani sfegatati | la grande fuga da Limes Caracciolo | Non siamo filorussi

Quattro membri del comitato scientifico di Limes hanno deciso di lasciare la rivista, definendosi «putiniani sfegatati» e smentendo ogni filorusso. La loro scelta arriva in un momento di crescente tensione e discussioni sul ruolo e sulla direzione della pubblicazione, sollevando interrogativi sulle posizioni e le implicazioni di questa fuoriuscita nel panorama intellettuale italiano.

Quattro componenti del comitato scientifico della rivista Limes hanno chiesto (e ottenuto) di uscirne. Tra loro il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore della Difesa. Che al Corriere della Sera dice: «Non potevo restare un minuto di più accanto a tutti quei filoputiniani sfegatati. Per questo l'altro giorno ho scritto al direttore Lucio Caracciolo. Lui è stato gentilissimo e l'ha tolto subito. E comunque in tutti questi anni non ci siamo mai riuniti!». Con Camporini in un mese hanno lasciato Federigo Argentieri, professore di Scienze politiche e direttore del Guarini Institute for Public Affairs della John Cabot University, l'analista geopolitico Franz Gustincich e l'economista Giorgio Arfaras.

