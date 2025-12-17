Putin osserva con attenzione la corsa di Trump verso un accordo sull’Ucraina, vedendo possibili opportunità strategiche. Mentre ribadisce che gli obiettivi militari saranno raggiunti, sottolinea la preferenza per risolvere le cause profonde del conflitto attraverso la diplomazia. Un equilibrio delicato tra forza e dialogo che potrebbe ridefinire gli equilibri internazionali.

© Ilfoglio.it - Putin vede molte opportunità nella fretta di Trump per arrivare a una accordo sull'Ucraina

“Gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno senza dubbio raggiunti. Preferiremmo farlo e affrontare le cause profonde del conflitto attraverso la diplomazia. Se la parte avversa e i su. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Trump conferma le aperture di Kiev: “Molto vicini a un accordo”. Ma Putin rifiuta il piano

Leggi anche: Trump incontra Erdogan e avverte Putin: “Molto deluso da lui, è momento di fermarsi. Gaza? Accordo vicino”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Putin vede molte opportunità nella fretta di Trump per arrivare a una accordo sull'Ucraina - La fuffa sulla “zona cuscinetto” incuriosisce Mosca e il capo del Cremlino mostra le sue intenzioni per il 2026: aspetta le nostre elezioni per vedere cambiare i leader europei, confida negli Stati Un ... ilfoglio.it