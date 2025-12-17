Putin minaccia | La Russia raggiungerà tutti gli obiettivi in Ucraina Con la diplomazia o con la forza

In un messaggio deciso, Putin ribadisce che la Russia raggiungerà tutti gli obiettivi in Ucraina, utilizzando diplomazia o forza militare. La minaccia sottolinea la determinazione di Mosca di portare avanti l’offensiva, lasciando intendere che nessuna strada sarà esclusa per consolidare i propri interessi nella regione. Un messaggio che apre nuovi scenari di tensione e incertezza internazionale.

Tutti gli obiettivi dell’offensiva lanciata dalla Russia in Ucraina saranno “senza dubbio raggiunti”, “con mezzi militari” se non “attraverso i canali diplomatici”. Vladimir Putin ha gettato così benzina sul fuoco durante una riunione allargata del Consiglio del Ministero della Difesa tenuta oggi a Mosca. “Gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno certamente raggiunti. Preferiremmo farlo ed eliminare le cause profonde del conflitto attraverso i canali diplomatici, ma se l’avversario (l’Ucraina, ndr) e i suoi protettori stranieri si rifiutano di impegnarsi in discussioni sostanziali, la Russia otterrà la liberazione dei suoi territori storici con mezzi militari”, ha dichiarato il leader del Cremlino, che ha comunque assicurato la disponibilità di Mosca a “condurre negoziati e a risolvere tutti i problemi con mezzi pacifici”. 🔗 Leggi su Tpi.it

