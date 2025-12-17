Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso soddisfazione per i progressi delle truppe russe nel conflitto ucraino, respingendo le accuse di aggressione contro l’Europa. In un recente discorso, Putin ha sottolineato l’avanzata militare e ha definito infondate le accuse di attacchi contro il continente.

Il presidente russo Vladimir Putin ha commentato con soddisfazione i risultati delle sue truppe sul fronte ucraino. «L'esercito russo ha conquistato e mantenuto saldamente l’iniziativa strategica su tutta la linea del fronte. Le nostre truppe avanzano con sicurezza e annientano il nemico», ha detto durante una riunione allargata del Collegio del ministero della Difesa. L’elogio ai soldati russi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Putin: "Le nostre truppe avanzano e annientano il nemico. E' un'assurdità che vogliamo attaccare l'Europa" - Il Capo di Stato russo ha bollato come "false e assurde" le ipotesi di un attacco russo ai Paesi Ue, sostenendo che tali timori siano indotti artificialmente dai governi occidentali. gazzettadelsud.it