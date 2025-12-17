Putin | Le nostre truppe avanzano e annientano il nemico E' un' assurdità che vogliamo attaccare l' Europa
Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso soddisfazione per i progressi delle truppe russe nel conflitto ucraino, respingendo le accuse di aggressione contro l’Europa. In un recente discorso, Putin ha sottolineato l’avanzata militare e ha definito infondate le accuse di attacchi contro il continente.
Il presidente russo Vladimir Putin ha commentato con soddisfazione i risultati delle sue truppe sul fronte ucraino. «L'esercito russo ha conquistato e mantenuto saldamente l’iniziativa strategica su tutta la linea del fronte. Le nostre truppe avanzano con sicurezza e annientano il nemico», ha detto durante una riunione allargata del Collegio del ministero della Difesa. L’elogio ai soldati russi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Rutte continua allarmismo contro "nemico inesistente russo": "Missili di Putin potrebbero colpire Roma o Londra", lo zar: "Sono assurdità"
Leggi anche: Gli Eternal Love in tour per l’Italia: “Le hit? Nelle nostre serate vogliamo sorprendere”
Ucraina, pace lontana. Zelensky vietato negoziare con Putin
Putin: "Le nostre truppe avanzano e annientano il nemico. E' un'assurdità che vogliamo attaccare l'Europa" - Il Capo di Stato russo ha bollato come "false e assurde" le ipotesi di un attacco russo ai Paesi Ue, sostenendo che tali timori siano indotti artificialmente dai governi occidentali. gazzettadelsud.it
Kiev, 'truppe ucraine avanzano a Sumy'. Mosca, 'respinte' - Mentre Mosca ribatte, "le truppe ucraine si sono ritirate dopo un fallito contrattacco nei pressi dell'insediamento ... ansa.it
Fa riflettere — e inquieta — l’entusiasmo di Putin per la nuova “dottrina Trump”, una Strategia di sicurezza USA che punta il dito contro l’Unione europea e lascia intendere possibili interferenze nelle nostre democrazie. Nel frattempo Musk arriva a dire che l’# - facebook.com facebook
Il nostro governo è rimasto in silenzio davanti alla condanna russa a 15 anni di carcere del giudice italiano Aitala, vicepresidente della Corte penale internazionale, che aveva chiesto l’arresto di Putin. Perché Finora si sono fatti sentire il presidente della Rep x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.