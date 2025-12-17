putin la pace o niente

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Vladimir Putin e le posizioni di Donald Trump sul conflitto in corso, evidenziando le tensioni e le speranze di pace. Mentre il presidente russo insiste sulla necessità di una risoluzione definitiva, l'ottimismo di Trump si scontra con la complessità della situazione, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro del conflitto.

di Marta Ottaviani ROMA Pace sì, ma per ora solo nelle speranze del presidente americano Donald Trump che, nel definire la soluzione del conflitto "al 90%", sembra aver abusato del suo proverbiale ottimismo. Un vero punto di caduta non è ancora stato trovato, con Mosca che continua a esigere nuove concessioni da Kiev e pretende il riconoscimento dell’intero Donbass — anche delle aree non ancora occupate — come territorio russo. Niet della Piazza Rossa anche sulla presenza di truppe Nato in Ucraina, ipotesi sulla quale peraltro anche il governo italiano mantiene forti riserve. Intanto la guerra continua: il Cremlino ha escluso persino una tregua per Natale e guarda con crescente sospetto alla presenza dell’ Unione europea al tavolo dei negoziati. Quotidiano.net

