Putin insulta gli europei | Sono dei porcellini accodati a Biden

In un clima di tensione crescente, Putin lancia accuse e critiche agli europei, definendoli “porcellini” e accusandoli di seguire ciecamente Biden. Le parole del leader russo riflettono lo stato di sfiducia e opposizione tra le parti, mentre le trattative sulla pace in Ucraina proseguono tra tensioni e incertezze.

Nel bel mezzo delle trattative sulla pace in Ucraina, la Russia continua a sostenere una posizione di distacco e scetticismo nei confronti delle posizioni europee e ucraine. I negoziati proseguono, ma sembra che le questioni da risolvere siano ancora molteplici. La cessione dei territori contesi, l'entrata dell'Ucraina nella Nato e le garanzie di sicurezza per .

Putin attacca gli europei: «Sono dei porcellini. Il nostro nuovo missile ipersonico può raggiungere Bruxelles in 17 minuti» - In risposta alle azioni russe, gli Stati Uniti stanno preparando un nuovo ciclo di sanzioni, questa volta mirate al settore energetico russo. msn.com

Putin Se l'Europa vuole la guerra, siamo pronti

UCRAINA | Kiev: "Mosca ha concentrato 710.000 mila militari per un'offensiva". Putin: "Se non ci sono negoziati concreti, prenderemo i territori con la forza" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/12/17/kiev-mosca-ha-710.000-mila-militari-pronti-p - facebook.com facebook

