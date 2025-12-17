Putin | Europei porcellini con Biden

Il commento di Putin evidenzia le tensioni tra Russia e Europa, sottolineando la percezione di un coinvolgimento ingenuo e sfruttato da parte dell’Europa nella politica americana. Un’affermazione che si inserisce in un contesto di crescente sfida tra le grandi potenze, rivelando le complesse dinamiche geopolitiche e le strategie di alleanza e confronto internazionale.

16.30 Il leader russo ha paragonato gli europei a dei "porcellini che si sono uniti alla politica della precedente amministrazione Usa di Biden nella convinzione che la Russia sarebbe crollata e nella speranza di trarne vantaggio". "E recuperare qualcosa che era stato perso e tentare di vendicarsi". Putin ha accusato l'Occidente di avere cominciato le operazioni militari in Ucraina con l'obiettivo di provocare un crollo della Russia. "Tutti credevano che in un breve periodo avrebbero distrutto e fatto crollare la Russia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

