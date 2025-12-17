Putin attacco durissimo all’Occidente! Tensione alle stelle cosa succede

Vladimir Putin sfida apertamente l’Occidente, alimentando tensioni e scontri diplomatici di portata internazionale. Le sue ultime dichiarazioni segnano un cambio di passo, evidenziando una posizione dura e conflittuale nei confronti delle nazioni europee e degli Stati Uniti. Un clima di crescente incertezza si instaura, mentre il mondo osserva con attenzione gli sviluppi di questa escalation geopolitica.

Le recenti dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin delineano una visione geopolitica estremamente aspra e conflittuale nei confronti delle nazioni europee e della loro alleanza con gli Stati Uniti. Attraverso una metafora dai toni derisori e sprezzanti, il leader del Cremlino ha accostato i governi del Vecchio Continente a dei porcellini che si sono accodati alle strategie della precedente amministrazione di Joe Biden. Secondo questa interpretazione russa, l’Europa non avrebbe agito per principi di autonomia o difesa del diritto internazionale, bensì spinta da un calcolo opportunistico e dalla convinzione che la Russia sarebbe andata incontro a un rapido e inevitabile fallimento sotto il peso delle pressioni esterne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

