Pulizie di casa? 1 gatto su 3 si nasconde per la paura i cani sono molto più coraggiosi
Le pulizie di casa possono diventare un momento di stress per i nostri amici a quattro zampe. Secondo uno studio, un gatto su tre si nasconde per paura durante le pulizie, mentre i cani dimostrano maggiore coraggio. Vivere con animali domestici richiede attenzione e sensibilità, soprattutto durante le operazioni di pulizia, per garantire serenità a tutta la famiglia.
(Adnkronos) – Nelle case degli italiani che vivono con animali domestici, la pulizia è sempre un momento delicato e in alcuni casi di stress per gli inquilini a quattro zampe. Lo sanno bene i loro proprietari che per il 79%, pari a 8 su 10, dichiarano che durante le faccende di casa il benessere dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
