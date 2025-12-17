Le pulizie di casa possono diventare un momento di stress per i nostri amici a quattro zampe. Secondo uno studio, un gatto su tre si nasconde per paura durante le pulizie, mentre i cani dimostrano maggiore coraggio. Vivere con animali domestici richiede attenzione e sensibilità, soprattutto durante le operazioni di pulizia, per garantire serenità a tutta la famiglia.

(Adnkronos) – Nelle case degli italiani che vivono con animali domestici, la pulizia è sempre un momento delicato e in alcuni casi di stress per gli inquilini a quattro zampe. Lo sanno bene i loro proprietari che per il 79%, pari a 8 su 10, dichiarano che durante le faccende di casa il benessere dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: “Andiamo a scuola”. Escono di casa e spariscono nel nulla: paura in Italia, sono giovanissime

Leggi anche: Paura per Francesco Chiofalo: “Ricoverato in ospedale dopo un brutto incidente a Dubai”. La fidanzata Manuela: “Sono molto spaventata e preoccupata” – VIDEO

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pulizie di casa? 1 gatto su 3 si nasconde per la paura, i cani sono molto più coraggiosi - Nelle case degli italiani che vivono con animali domestici, la pulizia è sempre un momento delicato e in alcuni casi di stress per gli inquilini a quattro zampe. adnkronos.com