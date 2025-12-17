Puliamo il mondo | a Bientina i grandi protagonisti sono gli studenti

Il progetto “Puliamo il Mondo” torna anche quest’anno a Bientina, coinvolgendo studenti di tutte le età. Dalle aule alle piazze, i giovani protagonisti si impegnano nella tutela ambientale, promuovendo sensibilità e responsabilità civica. Un’occasione di educazione e partecipazione che rafforza il senso di comunità e rispetto per il territorio.

Bientina (PI), 17 dicembre 2025 – Dal cortile della scuola alle piazze: “Puliamo il Mondo” continua come negli scorsi anni e accende la partecipazione delle scuole. Il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo, promosso da Legambiente e giunto alla 33° edizione, è stato realizzato a Bientina grazie alla sinergia tra Comune, Legambiente Valdera, Centro di Educazione Ambientale - CEA Bientina e Live Better APS. La mattinata ha visto una partecipazione attiva e consapevole: gli studenti e le studentesse delle classi 3 A e 3 B dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” hanno raggiunto il mercato settimanale per sensibilizzare la cittadinanza sulle buone pratiche della raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

