Puglianello sport e solidarietà | incontro natalizio al Centro Caritas
A Puglianello, sport e solidarietà si sono uniti in un evento natalizio promosso dal Centro Caritas, coinvolgendo le famiglie della Valle Telesina. Un pomeriggio di condivisione e spirito solidale che ha rafforzato i legami tra la comunità e le realtà locali.
Comunicato Stampa Polisportiva, Savim Srl e Caritas unite in un momento di condivisione con le famiglie della Valle Telesina Un intenso e significativo pomeriggio di incontro e solidarietà ha recentemente coinvolto l’intera comunità diocesana, unendo sport, volontariato e spirito natalizio . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Polisportiva Puglianello. Momento di condivisione sociale - Un pomeriggio di incontro e solidarietà per tutta la comunità diocesana: sport, volontariato e spirito natalizio insieme per un'unica grande testimonianza di ...
