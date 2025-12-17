Puglianello sport e solidarietà | incontro natalizio al Centro Caritas

A Puglianello, sport e solidarietà si sono uniti in un evento natalizio promosso dal Centro Caritas, coinvolgendo le famiglie della Valle Telesina. Un pomeriggio di condivisione e spirito solidale che ha rafforzato i legami tra la comunità e le realtà locali.

Comunicato Stampa Polisportiva, Savim Srl e Caritas unite in un momento di condivisione con le famiglie della Valle Telesina Un intenso e significativo pomeriggio di incontro e solidarietà ha recentemente coinvolto l'intera comunità diocesana, unendo sport, volontariato e spirito natalizio.

Polisportiva Puglianello. Momento di condivisione sociale - Un pomeriggio di incontro e solidarietà per tutta la comunità diocesana: sport, volontariato e spirito natalizio insieme per un'unica grande testimonianza di ...

