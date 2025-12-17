Puglianello sport e solidarietà | incontro natalizio al Centro Caritas

A Puglianello, sport e solidarietà si sono uniti in un evento natalizio promosso dal Centro Caritas, coinvolgendo le famiglie della Valle Telesina. Un pomeriggio di condivisione e spirito solidale che ha rafforzato i legami tra la comunità e le realtà locali.

Domenica ad Agerola il FC Costa d’Amalfi scende in campo dopo il pareggio contro la Polisportiva Puglianello. Mister Cestaro guida la squadra, pronta a lottare con grinta, cuore e determinazione per consolidare la propria stagione e regalare spettacolo ai tif - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.