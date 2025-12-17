Pubblicò foto della figlia sui social | prosciolta l' influencer empedoclina Clizia Incorvaia
Clizia Incorvaia, influencer empedoclina, è stata prosciolta dall'accusa di trattamento illecito di dati personali dopo l'udienza predibattimentale. La vicenda riguardava la pubblicazione sui social di immagini della figlia minore senza il consenso del padre. La decisione chiude un capitolo controverso, evidenziando l'importanza del rispetto della privacy nel mondo degli influencer e sui social media.
È stata prosciolta al termine dell'udienza predibattimentale Clizia Incorvaia accusata di trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre. La denuncia era stata presentata proprio dall'ex marito Francesco Sarcina.
