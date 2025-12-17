Psg senza rivali | Coppa Intercontinentale ai rigori Safonov eroe contro il Flamengo

Il Paris Saint Germain, sotto la guida di Luis Enrique, si conferma una delle squadre più vincenti del panorama internazionale. Con una vittoria ai rigori contro il Flamengo, il club conquista la sua prima Coppa Intercontinentale, aggiungendo un altro prestigioso trofeo alla ricca bacheca stagionale. Safonov diventa l’eroe di una finale emozionante, consolidando il PSG tra le formazioni di élite nel calcio mondiale.

Il Paris Saint Germain continua a vincere e mette in bacheca anche la Coppa Intercontinentale, sesto titolo stagionale per la squadra guidata da Luis Enrique, che si consacra definitivamente nell’élite del calcio mondiale. I francesi hanno avuto la meglio sul Flamengo soltanto ai rigori, dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari allo stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan, in Qatar. La notte di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

