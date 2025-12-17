Psg-Flamengo | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Oggi si disputa la finale di Coppa Intercontinentale 2025 tra il Paris Saint-Germain e il Flamengo, allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, Qatar. Ecco orario, probabili formazioni e come seguire l’evento in diretta tv e streaming.

(Adnkronos) – È il giorno della finale di Coppa Intercontinentale 2025. Oggi, mercoledì 17 dicembre, il Paris Saint-Germain sfida il Flamengo – in diretta tv e streaming – allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, in Qatar. I francesi di Luis Enrique arrivano all'appuntamento dopo aver trionfato, nella scorsa stagione, in Champions League, battendo l'Inter.

