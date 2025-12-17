Psg-Flamengo | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Oggi si disputa la finale di Coppa Intercontinentale 2025 tra il Paris Saint-Germain e il Flamengo, allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, Qatar. Ecco orario, probabili formazioni e come seguire l’evento in diretta tv e streaming.

(Adnkronos) – È il giorno della finale di Coppa Intercontinentale 2025. Oggi, mercoledì 17 dicembre, il Paris Saint-Germain sfida il Flamengo – in diretta tv e streaming – allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, in Qatar. I francesi di Luis Enrique arrivano all'appuntamento dopo aver trionfato, nella scorsa stagione, in Champions League, battendo l'Inter . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Italia-Stati Uniti, oggi Mondiali U20: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) Leggi anche: Barcellona-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. HD Inter Mlian vs Olympique Lyonnais International Champions Cup 04 Août 2018 PES 2018 Psg-Flamengo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - Flamengo sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, che la trasmetterà gratis e sarà quindi visibile anche per i non abbonati. adnkronos.com

Psg-Flamengo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Intercontinentale - I francesi di Luis Enrique vanno a caccia del sesto titolo del 2025 mentre i sudamericani, trascinati dall'ex Juve Danilo, sognano l'impresa ... tuttosport.com

Mancava solo l'aritmetica ma nella notte è arrivata anche quella. In Brasile, col maracaná in festa, il Flamengo ha vinto anche il campionato battendo 1-0 il Ceara. Copa libertadores e campionato in 4 giorni. Dominio totale del Flamengo in sudamerica. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.