PSG-Flamengo oggi in finale di Coppa Intercontinentale dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni

La finale di Coppa Intercontinentale 2025 tra PSG e Flamengo si disputa oggi in Qatar alle 18:00 ora italiana. Un match atteso che mette di fronte due grandi club provenienti da Europa e Sud America, offrendo ai tifosi l'opportunità di seguire l'evento in TV e streaming. Ecco tutte le informazioni su orario, modalità di visione e formazioni.

