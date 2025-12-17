PSG-Flamengo oggi in finale di Coppa Intercontinentale dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale di Coppa Intercontinentale 2025 tra PSG e Flamengo si disputa oggi in Qatar alle 18:00 ora italiana. Un match atteso che mette di fronte due grandi club provenienti da Europa e Sud America, offrendo ai tifosi l'opportunità di seguire l'evento in TV e streaming. Ecco tutte le informazioni su orario, modalità di visione e formazioni.

Immagine generica

PSG-Flamengo è la finale di Coppa Intercontinentale 2025. L'incontro si disputerà oggi in Qatar e prenderà il via alle ore 18 italiane. La partita si potrà seguire gratis. Fanpage.it

Leggi anche: Italia-Spagna oggi in finale di Coppa Davis con Berrettini e Cobolli: orario e dove vederla in TV e streaming

Leggi anche: Italia-Spagna, oggi finale Coppa Davis. Orario e dove vederla in tv e streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

PSG vs CR Flamengo LIVE FIFA Intercontinental Cup 2025 Match LIVE Today

Video PSG vs CR Flamengo LIVE FIFA Intercontinental Cup 2025 Match LIVE Today

PSG-Flamengo oggi in finale di Coppa Intercontinentale, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni - L'incontro si disputerà oggi in Qatar e prenderà il via alle ore 18 italiane ... fanpage.it

psg flamengo oggi finaleOggi in TV, Champions League femminile e finale Coppa Intercontinentale - 00 con la finale della Coppa Intercontinentale fra PSG e Flamengo: la gara sarà trasmessa. tuttomercatoweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.