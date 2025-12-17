psg flamengo in palio la coppa intercontinentale 2025

Nel 2025, il calcio internazionale rivive una sfida storica con la finale della Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo. La competizione, tornata in auge con una veste rinnovata, unisce tradizione e innovazione, offrendo un palcoscenico di prestigio per due club di fama mondiale.

Il 2025 del calcio internazionale propone una sfida dal sapore antico e dal formato rinnovato. Paris Saint-Germain e Flamengo si affrontano nella finale della Coppa Intercontinentale, competizione tornata in scena con una nuova veste, a metà strada tra la tradizione e il Mondiale per Club pre-allargamento. Da una parte i campioni d’Europa, dall’altra i dominatori del Sudamerica. In palio non c’è solo un trofeo, ma la supremazia simbolica tra due continenti. Una finale che nasce da due percorsi diversi. Il Paris Saint-Germain arriva direttamente all’atto conclusivo grazie al trionfo in Champions League, culminato con il netto 5-0 inflitto all’Inter in finale. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Leggi anche: Paris Saint Germain-Flamengo (coppa Intercontinentale FIFA, mercoledì 17 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Parigini a caccia del titolo contro i Rubronegros

