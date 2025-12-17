psg flamengo dove vedere la finale della fifa intercontinental cup

Il 16 dicembre 2025 si disputa la finale della FIFA Intercontinental Cup a Al Rayyan, Qatar, tra PSG e Flamengo. Con il Mondiale per Club ormai concluso, questa competizione rappresenta l'ultimo appuntamento internazionale ufficiale per i club di tutto il mondo, offrendo un'occasione unica per assistere a sfide tra le migliori formazioni dei vari continenti.

Al Rayyan (Qatar) 16 dicembre 2025 - Chiuso a luglio il Mondiale per Club, delle competizioni internazionali Fifa per club resta solo la Coppa Intercontinentale. Da settembre si è cominciata a disputare l'edizione 2025 della Fifa Intercontinental Cup e domani, mercoledì 17 dicembre 2025, ad Al Rayyan in Qatar si disputerà l'ultimo capitolo della competizione. A contendersi il titolo ci saranno i campioni d'Europa, vincitori della Champions League, del Paris Saint-Germain di fronte ai campioni del Sudamerica, vincitori della Copa Libertadores, il Flamengo. Quella di quest'anno sarà solo la seconda edizione della Coppa Intercontinentale nel suo nuovo formato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Psg-Flamengo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Intercontinentale - I francesi di Luis Enrique vanno a caccia del sesto titolo del 2025 mentre i sudamericani, trascinati dall'ex Juve Danilo, sognano l'impresa ... tuttosport.com