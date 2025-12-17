Psg Flamengo 3-2 dcr | i francesi si aggiudicano la Coppa Intercontinentale si arrendono ai rigori gli ex Juve Danilo e Alex Sandro

Il Psg si laurea campione della Coppa Intercontinentale dopo una finale emozionante contro il Flamengo, conclusa 3-2 ai rigori. Gli ex Juve Danilo e Alex Sandro, protagonisti in campo, non sono riusciti a portare alla vittoria i brasiliani, che si sono arresi ai rigori. Un risultato che premia la tenacia e il talento dei francesi, laureatisi nuovi detentori di uno dei trofei più ambiti del calcio mondiale.

Psg Flamengo 3-2 dcr: in Coppa Intercontinentale hanno trionfato i francesi, resa in finale per gli ex Juve Danilo e Alex Sandro. Il Paris Saint-Germain è sul tetto del mondo. Nella notte che assegna la FIFA Intercontinental Cup 2025, i campioni di Francia scrivono una pagina indelebile della loro storia battendo il Flamengo al termine di una maratona decisa soltanto dai calci di rigore. L’eroe indiscusso della serata è Matvey Safonov: il portiere russo ha ipnotizzato i tiratori brasiliani neutralizzando ben quattro penalty nella lotteria finale. Botta e risposta: Kvara illude, Jorginho risponde. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

psg flamengo 3 2Psg-Flamengo 3-2 dcr: decisivo Safonov, para quattro rigori su 5 - Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (106' Ndjantou); Lee (34' Mayulu, 64' Barcola), Doué (78' Dembelé), Kvaratskhelia (91' Mbaye). sport.sky.it

psg flamengo 3 2Il PSG batte 3-2 il Flamengo ai calci di rigore e vince la Coppa Intercontinentale 2025 - Quattro rigori meravigliosamente parati da Safonov mettono ormai alla porta il ricordo di Gigio Donnarumma e, per una notte, anche le prestazioni di Chevalier. msn.com

psg flamengo 3 2Coppa Intercontinentale: Psg campione, Flamengo battuto ai rigori - Altro titolo per la squadra di Luis Enrique: il portiere di riserva permette ai parigini di conquistare l'ennesimo trofeo ... msn.com

