Psg Flamengo 3-2 dcr | i francesi si aggiudicano la Coppa Intercontinentale si arrendono ai rigori gli ex Juve Danilo e Alex Sandro

Il Psg si laurea campione della Coppa Intercontinentale dopo una finale emozionante contro il Flamengo, conclusa 3-2 ai rigori. Gli ex Juve Danilo e Alex Sandro, protagonisti in campo, non sono riusciti a portare alla vittoria i brasiliani, che si sono arresi ai rigori. Un risultato che premia la tenacia e il talento dei francesi, laureatisi nuovi detentori di uno dei trofei più ambiti del calcio mondiale.

Psg Flamengo 3-2 dcr: in Coppa Intercontinentale hanno trionfato i francesi, resa in finale per gli ex Juve Danilo e Alex Sandro. Il Paris Saint-Germain è sul tetto del mondo. Nella notte che assegna la FIFA Intercontinental Cup 2025, i campioni di Francia scrivono una pagina indelebile della loro storia battendo il Flamengo al termine di una maratona decisa soltanto dai calci di rigore. L'eroe indiscusso della serata è Matvey Safonov: il portiere russo ha ipnotizzato i tiratori brasiliani neutralizzando ben quattro penalty nella lotteria finale. Botta e risposta: Kvara illude, Jorginho risponde. Psg-Flamengo 3-2 dcr: decisivo Safonov, para quattro rigori su 5 - Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (106' Ndjantou); Lee (34' Mayulu, 64' Barcola), Doué (78' Dembelé), Kvaratskhelia (91' Mbaye).

Il PSG batte 3-2 il Flamengo ai calci di rigore e vince la Coppa Intercontinentale 2025 - Quattro rigori meravigliosamente parati da Safonov mettono ormai alla porta il ricordo di Gigio Donnarumma e, per una notte, anche le prestazioni di Chevalier. msn.com

Coppa Intercontinentale: Psg campione, Flamengo battuto ai rigori - Altro titolo per la squadra di Luis Enrique: il portiere di riserva permette ai parigini di conquistare l'ennesimo trofeo ... msn.com

PSG vs Flamengo 2-1 Full Penalty Shootout PSG WIN Final Intercontinental Cup 2025

Dopo aver superato il Pyramids nella finale di Challenger Cup, il Flamengo incontrerà il Paris Saint Germain per la finalissima di Coppa Intercontinentale FIFA. Una sfida che vedrà in campo tantissimi ex Serie A: i francesi schierano Kvaratskhelia, Fabian - facebook.com facebook

