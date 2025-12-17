Psg con la Coppa Intercontinentale sarebbe il sesto trofeo stagionale L’Equipe

Il Paris Saint-Germain, già campione in Francia e vincitore di Champions League e Supercoppa Europea, punta a conquistare la Coppa Intercontinentale. Se otterrà il trofeo, sarà il sesto titolo stagionale, consolidando ulteriormente la sua posizione di rilievo nel panorama calcistico internazionale.

© Ilnapolista.it - Psg, con la Coppa Intercontinentale sarebbe il sesto trofeo stagionale (L'Equipe) Il Psg, già dominatore assoluto in Francia e vincitore della Champions League e Supercoppa Europea, si gioca la possibilità di entrare nella storia. Una vittoria nella Coppa Intercontinentale permetterebbe al club parigino di conquistare il sesto trofeo del 2025, raggiungendo un traguardo riuscito finora solo a pochissime squadre. Scrive L'Équipe: "Anche se già ben fornita, la bacheca dei trofei 2025 del Psg potrebbe arricchirsi di un nuovo titolo questo mercoledì. In qualità di vincitore della Champions League, il club parigino sfida il Flamengo, vincitore della Copa Libertadores, nella finale della Coppa Intercontinentale (ore 18).

Il giovane parigino si esalta nei match che contano. Il suo ex allenatore: «Ha una grande fiducia in se stesso e stabilità emotiva». Oggi Psg-Flamengo, finale di Coppa Intercontinentale.

