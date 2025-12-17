Provincia di Lecce | elezione del presidente entro la terza settimana di gennaio Tar

Entro la terza settimana di gennaio, la Provincia di Lecce si appresta a eleggere il nuovo presidente, rispettando i tempi stabiliti dalla Legge Delrio. Dopo le dimissioni di Stefano Minerva, avvenute il 22 ottobre, si avvicina il momento di scegliere la guida dell’ente provinciale, in un processo cruciale per il futuro della regione.

A Lecce si terrano le elezioni del Presidente della Provincia nel termine previsto dalla Legge Delrio, e cioè entro 90 giorni dalla data in cui sono divenute efficaci le dimissioni dell’ormai ex presidente Stefano Minerva, e cioè in data 22.10.2025. È questo il provvedimento adottato in via d’urgenza dal Presidente del TAR Lecce, dott. Antonio Pasca, che ha accolto integralmente le motivazioni del ricorso proposto dagli avvocati Pietro e Luigi Quinto nell’interesse di alcuni sindaci e consiglieri dei Comuni salentini, che rivendicavano il diritto a esercitare l’elettorato attivo e passivo previsto dalla legge. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

