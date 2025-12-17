Prove per il 31 dicembre | gli eventi NXT di Piazzale Alpini e ChorusLife Winterland

Il 31 dicembre torna l'appuntamento con gli eventi di NXT a Bergamo, con due imperdibili occasioni: gli spettacoli presso Piazzale Alpini e ChorusLife Winterland. Dopo il grande successo dello scorso anno, “Voglio Tornare Negli Anni 90” torna a far rivivere la notte di Capodanno, offrendo momenti di musica e divertimento per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

Bergamo. Dopo lo straordinario successo e il tutto esaurito dello scorso anno, “Voglio Tornare Negli Anni 90” sarà nuovamente a NXT, in Piazzale degli Alpini a Bergamo nella notte più celebrata dell’anno. Il 31 dicembre l’attesa del nuovo anno sarà in compagnia del live show anni 90, che si conferma il più amato di sempre con una grande festa in piazza che vedrà protagonisti sul palco frontman, djs, ballerine, mascotte, tantissimi effetti speciali e la musica di un decennio iconico, che ha fatto la storia. Un viaggio emozionante attraverso gli anni ’90, capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai più giovani agli adulti, fino a chi vuole rivivere i ricordi di un’epoca indimenticabile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

