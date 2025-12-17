Prosciolta Clizia Incorvaia non pubblicò le foto della figlia con fini commerciali

Si chiude senza processo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Clizia Incorvaia, assolta dalle accuse di trattamento illecito di dati personali. Il tribunale di Roma ha infatti dichiarato il non luogo a procedere, confermando che l'attrice non ha pubblicato le foto della figlia con fini commerciali. La vicenda si conclude così, dissipando ogni dubbio sull'intento dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Si chiude senza processo la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Clizia Incorvaia. Il tribunale di Roma, nel corso dell'udienza predibattimentale, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'attrice e modella accusata di trattamento illecito di dati personali per la pubblicazione sui social network di immagini della figlia minorenne senza il consenso del padre. La decisione dei giudici. L' inchiesta era nata da una denuncia presentata dall'ex marito di Incorvaia, il cantante Francesco Sarcina, oltre un anno fa. Il frontman delle Vibrazioni aveva accusato l'ex moglie di voler sfruttare la figlia pubblicando le foto della piccola su Instagram per spot e sponsorizzazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

