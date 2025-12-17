Propaganda xenofoba e antisemita elogi al terrorismo sul web | arrestato 15enne

Un 15enne è stato arrestato per propaganda xenofoba e antisemita online, oltre a incitamento alla violenza e al terrorismo. Le sue parole hanno promosso atti di odio e hanno elogiato i responsabili di atti terroristici, rappresentando un grave rischio per la sicurezza pubblica e la coesione sociale.

Istigazione a delinquere, incitando a commettere atti di violenza di matrice xenofoba e antisemita. Parole che elogiano il terrorismo e chi se ne è reso esecutore materiale. Nei giorni scorsi la polizia, coordinata dalla procura presso il Tribunale di Venezia, ha arrestato un italiano di 15 anni.

