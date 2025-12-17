Propaganda antisemita armi fatte in casa post sui social | 15enne arrestato per terrorismo nel Trevigiano

Un ragazzo di 15 anni di Treviso è stato arrestato con l’accusa di terrorismo, sospettato di propagandare ideologie antisemite, produrre armi artigianali e condividere contenuti a sfondo terroristico sui social. L'operazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle minacce provenienti dai giovani online.

Un ragazzo di Treviso di 15 anni è stato arrestato con l’accusa di istigazione a delinquere, apologia di terrorismo e attività di auto addestramento con finalità terroristiche. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato disposto nei giorni scorsi dal tribunale per i minorenni di Venezia su richiesta della procura. I reati sono aggravati dall’uso dei canali telematici. L’indagine, condotta dalle digos di Milano e Treviso in collaborazione con la direzione centrale della polizia di prevenzione e con l’agenzia di sicurezza interna, rientra in un più ampio lavoro di monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione, in particolare negli ambienti dell’ estrema destra suprematista online. 🔗 Leggi su Open.online

