Pronto soccorso per le tartarughe marine a Lampedusa convenzione tra Comune e associazione

Lampedusa potenzia il suo pronto soccorso per le tartarughe marine grazie a una nuova convenzione tra il Comune e l’associazione Caretta caretta, guidata dalla biologa Daniela Freggi. La delibera approvata dalla giunta comunale, presieduta dal sindaco Filippo Mannino, prevede la creazione e gestione di un centro dedicato alla tutela e al recupero delle tartarughe in difficoltà.

La giunta comunale di Lampedusa, presieduta dal sindaco Filippo Mannino, ha approvato la delibera che autorizza la sottoscrizione della convenzione con l'associazione Caretta caretta, presieduta dalla biologa Daniela Freggi, per la realizzazione e gestione del centro di primo soccorso delle.

