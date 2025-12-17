Il match tra PSG e Flamengo, valida per la finale della Coppa Intercontinentale 2025, si disputerà mercoledì alle 18:00. In questo articolo troverai tutte le informazioni su probabili formazioni, pronostico, modalità di visione in diretta TV e streaming gratuito.

© Ilveggente.it - Pronostico PSG-Flamengo, in palio la Coppa Intercontinentale: dove vederla in streaming gratis

PSG-Flamengo è la finale della Coppa Intercontinentale 2025 e si gioca mercoledì alle 18:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming gratis. Il format è praticamente lo stesso del vecchio Mondiale per Club, ma dallo scorso anno questa manifestazione è tornata a chiamarsi Coppa Intercontinentale, nome nostalgico rispolverato dalla Fifa dopo oltre vent’anni, per permettere ai club campioni dei rispettivi continenti di affrontarsi in un mini-torneo a cadenza annuale. Chi succederà al Real Madrid nell’albo d’oro? (AnsaFoto) – Ilveggente. Ilveggente.it

Leggi anche: Finale Coppa Intercontinentale 2025: le probabili formazioni di Psg-Flamengo e dove vederla

Leggi anche: Milan-Lecce in Coppa Italia: formazioni, pronostico e dove vederla in tv

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Finale Coppa Intercontinentale: Psg favorito ma il Flamengo sogna l’impresa - Le quote di Sisal, i protagonisti e gli scenari di una sfida che mette uno contro l'altro i campioni d’Europa e i re del Sudamerica. gioconews.it