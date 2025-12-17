Pronostico Napoli-Milan sempre Conte contro Allegri | il duello si sposta in Supercoppa
Il duello tra Conte e Allegri si rinnova in una sfida di altissimo livello: Napoli e Milan si affrontano nelle semifinali della Supercoppa Italiana 2025. Una partita che promette emozioni, con le due squadre pronte a darsi battaglia giovedì sera alle 20:00. Scopri le probabili formazioni, il pronostico, e come seguire l’evento in diretta TV e streaming.
Napoli-Milan è una partita valida per le semifinali della Supercoppa Italiana 2025 e si gioca giovedì alle 20:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming. Dal duello per il titolo in campionato alla sfida secca di Supercoppa Italiana nella lontana Arabia Saudita, che mette in palio un pass per l’ultimo atto del mini-torneo che ormai da due stagioni va in scena nel paese mediorientale con il format di una Final Four, coinvolgendo quattro squadre e non più solo due. Ma in questo Napoli-Milan prenatalizio c’è in ballo qualcosa in più della qualificazione. Un’eventuale eliminazione potrebbe infatti avere delle ricadute negative anche sulle prossime sfide che attendono i campioni d’Italia e i rossoneri (che giocano la Supercoppa in quanto finalisti dell’ultima edizione della Coppa Italia), rispettivamente terzi e secondi in classifica e separati da un solo punto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
