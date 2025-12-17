Pronostico Losanna-Fiorentina la testa della Viola è altrove | fa gola la doppia chance

La sfida tra Losanna e Fiorentina, valida per la sesta giornata della Conference League, si svolge giovedì alle 21:00. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con la Viola che guarda oltre l'incontro e punta a consolidare la sua posizione. Ecco il pronostico e le probabili formazioni per questa interessante sfida europea.

Losanna-Fiorentina è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta con il Verona in campionato sembra essere il punto di non ritorno per una Fiorentina che non riesce ad uscire dal tunnel, profondissimo, in cui si è andata a cacciare ormai da inizio stagione. I viola sono come immersi in un film horror, che diventa sempre più spaventoso partita dopo partita: lo “spareggio” salvezza contro gli scaligeri doveva essere l’occasione giusta per ripartire, soprattutto dopo la vittoria in Conference League contro la Dinamo Kiev, ma la squadra di Paolo Vanoli ha finito per incassare in maniera beffarda l’ennesimo ko, incassando il gol decisivo in pieno recupero (1-2), proprio durante il forcing finale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

