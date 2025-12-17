Larnaca-Shkendija, sesta giornata della Conference League, si disputa giovedì alle 21:00. Un match decisivo per la qualificazione, con obiettivi chiari per entrambe le squadre. Analizziamo i numeri e le statistiche per formulare un pronostico e capire come questa sfida possa influenzare la corsa alle prime otto posizioni.

© Ilveggente.it - Pronostico Larnaca-Shkendija: con questi numeri si entra tra le prime 8

Larnaca-Shkendija è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sono tredici i risultati utili di fila per il Larnaca, tra campionato e Conference. I ciprioti, al momento, sarebbero dentro i playoff ma il sogno è quello di entrare tra le prime otto e, una vittoria contro i macedoni dello Shkendija potrebbe regalare un vero e proprio sogno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I numeri sono impressionati, soprattutto sotto l’aspetto difensivo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Leggi anche: Kosovo Svizzera, Zhegrova entra a partita in corso: i dati sono incoraggianti. Spalletti può sorridere: come è andata la sua prestazione attraverso questi numeri

Leggi anche: Pronostico Sampdoria-Juve Stabia: questi numeri confortano i blucerchiati

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pronostico AEK Larnaca vs Shkendija – 18 Dicembre 2025 - La sfida tra AEK Larnaca e Shkendija, valida per la UEFA Europa Conference League, si giocherà il 18 Dicembre 2025 alle 21:00 all’AEK Arena. news-sports.it