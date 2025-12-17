Il Galatasaray affronta il Basaksehir al Rams Park in un match di Coppa di Turchia, con il pronostico favorevole ai padroni di casa. Gli scommettitori puntano sulla vittoria del Galatasaray, che si gioca a 4/7 su BetUS. Una sfida da non perdere per gli appassionati che vogliono seguire da vicino questa importante competizione turca.

© Justcalcio.com - Pronostico in breve: Galatasaray vs Basaksehir – 18/12/25

Breaking: Concorrenza: Coppa di Turchia Mercato: Vittoria del Galatasaray Probabilità: 47 @BetUS Giovedì sera, per iniziare l’avventura in Coppa di Turchia, il Galatasaray darà il benvenuto al Basaksehir al Rams Park. A cominciare dai padroni di casa, mentre il Galatasaray potrebbe trovarsi al centro di un recente incidente in Champions League, i pesi massimi turchi si stanno godendo un vero e proprio divertimento casalingo. Vista l’ultima volta nel fine settimana con una prestazione strepitosa mentre si faceva strada verso un’empatica vittoria per 4-1 in casa dell’Antalyaspor, la squadra di Okay Buruk sognerà di ripetere l’esibizione qui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

